Назовите пожалуйста Историческое время в книге "Маленький принц". И как нибудь красиво опишите. Заранее спасибо.

Сложно сказать, какое время описано в книге, так как это фантастический мир. Здесь маленький мальчик путешествует, встречает разных взрослых людей, и размышляет о событиях вокруг него. Единственное, что известно, что книга написана во время Второй мировой войны.