Назовите пожалуйста: 1) как называется плод у рябины? 2) какой он? сочный или сухой? 3) односемянный или многосемянный? 4) простой или сложный? 5)вскрывающийся или не вскрывающийся
Биология
Назовите пожалуйста: 1) как называется плод у рябины? 2) какой он? сочный или сухой? 3) односемянный или многосемянный? 4) простой или сложный? 5)вскрывающийся или не вскрывающийся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - яблоко 2 - сочный 3 - многосемянный 4 - простой 5 - нераскрывающийся
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