Назовите пожалуйста: 1) как называется плод у рябины? 2) какой он? сочный или сухой? 3) односемянный или многосемянный? 4) простой или сложный? 5)вскрывающийся или не вскрывающийся

Биология

Назовите пожалуйста: 1) как называется плод у рябины? 2) какой он? сочный или сухой? 3) односемянный или многосемянный? 4) простой или сложный? 5)вскрывающийся или не вскрывающийся

Автор: Гость