Назовите причины арабских завоеваний

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Основная причина византийского поражения в долине Нила заключалась в удручающем состоянии армии, которой была доверена задача защиты Египта. Сословие крупных землевладельцев фактически не только обособившихся от центрального правительства, но и не создавших настоящей местной власти, также явилось одной из важных причин падения византийского владычества в Египте. Другим важным фактором, обеспечившим арабское завоевание, стала слабость гражданской администрации Египта. Английский папиролог X. И. Белл назвал завоевание Египта арабами "не чудом, не примером божественной мести за отклонение от истинного христианства, а только лишь коллапсом системы, сгнившей на корню". Следовательно, список основных причин успеха арабов включает религиозную ситуацию в Сирии, Палестине и Египте, этническое родство населения первых двух стран с жителями Аравии, слабость вооруженных сил, недостаточность военного руководства и слабость гражданской администрации, а также классовые отношения в Египте.