Назовите причины экономических проблем в россии в начале 19 века.

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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в. Сельское хозяйство составляло основу российской экономики. Россия занимала 1-е место в мире по производству зерна (четверть мирового экспорта зерна) . В 1900-1913 гг. площадь посевов выросла на 15%, урожайность хлебов - на 10%, сбор зерна на душу населения - более чем на 20%. В начале века увеличился ввоз сельскохозяйственных машин в 3,5 раза. Товарность сельскохозяйственного производства выросла, но оставалась довольно низкой (26% в1913 г.) . Главной проблемой сельского хозяйства страны оставалось структура землепользования и землевладения. Серьезной проблемой в начале века оставалось крестьянское малоземелье (130 тыс. помещиков владели 70 млн. дес. земли, а 12,3 млн. крестьянских хозяйств - 75 млн. дес. ) В этих условиях процветала аренда земли. Вместо денег крестьяне в счет арендной платы отрабатывали на помещика - за 1 арендованную дес. надо было обработать 2-3 дес. помещичьей запашки. Это сдерживало развитие как помещичьего хозяйства, не ставшего полностью капиталистическим, так и крестьянского. В деревне выделялось три типа хозяйств: натурально-потребительские (60-70% крестьян) , мелкотоварное (10-15% крестьян) , капиталистическое, предпринимательское хозяйство в Европейской России вели лишь (1-2 % крестьян) . Быстро росла сельская кредитная и сбытовая кооперация, возникла сеть сельскохозяйственных учебных курсов для крестьян. В ходе аграрной реформы постепенно формировался слой крестьян земельных собственников, многие из которых переходили к улучшенной аграрной технике и технологии, развивали связи с рынком. Даже в передовых помещичьих и крестьянских хозяйствах органически переплетались капиталистические, раннекапиталистические и полуфеодальные методы ведения аграрного дела. Главной причиной этого являлся аграрный строй России, общинные традиции, низкий технический уровень, сохранение значительной части земли в руках не просто крупных землевладельцев и старого класса помещиков-дворян. В конце XIX - начале XX в. промышленность представляла собой самую передовую и быстро развивающуюся отрасль российской экономики. Возникшие в конце прошлого века новые отрасли: современная черная металлургия, транспортное машиностроение, нефтехимия, электроэнергетика и др. , хотя и обеспечивали к началу века всего 15% промышленного производства, знаменовали переход отечественной промышленности на качественно новый, современный уровень. Закономерной чертой капиталистической экономики была ее цикличность, которая в России имела свои особенности: промышленный подъем 1893-1899гг, в результате которого промышленное производство и железнодорожная сеть увеличились в 2 раза. На 1904-1909 гг. приходится экономическая депрессия, вызванная неудачной русско-японской войной, революцией 1905-1907 гг. и неурожаями. Вслед за депрессией наступил период экономического подъема 1910-1913гг. (темпы роста составили 10,5% в год) . Во время первой мировой войны российская промышленность выросла еще на 22% (увеличивалось производство оружия, металла и пр. на 200-300%). В 1913г. 72% всех кредитных капиталов страны принадлежало акционерным коммерческим банкам. В 1900-1913 гг. на 65% вырос товарооборот, включая оптовую торговлю. Важной особенностью экономики России в начале ХХ в. стало возникновение монополий. Выделялось несколько типов монополистических объединений: сбытовые монополии. Первые монополистические союзы - картели, объединявшие сбыт ряда предприятий - появились еще в 80-е гг. В России основной формой монополистического объединения являлись синдикаты (сбытовые монополии) /