Назовите принципы консерватизма коротко и ясно!!!

1) Нравственный абсолютизм. Консерваторы считают, что свобода не должна освобождать людей от моральных предписаний. 2) Прагматизм. Это значит, что нужен трезвый расчет в политике ради выгоды. 3) Традиционализм. Этот принцип означает приверженность к устоявшимся принципам и традициям, из которых должны «вырастать» и совершенствоваться конституция (основной закон) и сопутствующие ей другие законы.