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назовите произведения искусства,которые всегда будут вызывать восхищение людей?
назовите произведения искусства,которые всегда будут вызывать восхищение людей?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Черный квадрат Малевича.
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