Назовите разные точки зрения на политическое устройство Европы,существовавшие в 17 веке. Какая из них больше соответствовала эпохе Нового времени? Почему?

Существовали две точки зрения. Первая - это единая Европа под началом какой-либо одной страны. Вторая - Европа должна состоять из национальных государств, а порядок на континенте поддерживаться за счет баланса сил. Первой точки зрения придерживалась Испания, второй - Франция и Англия. Эпохе Нового времени, конечно, соответствовала больше вторая, так как способствовала наилучшему экономическому, политическому и общественному развитию государств и отражала интересы различных слоев населения национальных государств.