Назовите реку в Дагестане, в бассейне который проживает это исчезающий Лезгино-язычный народ арчинцы .

География

Назовите реку в Дагестане, в бассейне который проживает это исчезающий Лезгино-язычный народ арчинцы .

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