Назовите реку в Дагестане, в бассейне который проживает это исчезающий Лезгино-язычный народ арчинцы .
География
Назовите реку в Дагестане, в бассейне который проживает это исчезающий Лезгино-язычный народ арчинцы .
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Гость:
Кажется ,Хатар за достоверность не ручаюсь
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