Назовите слова, которые способствуют общению(например, доброе утро, благодарю) и которые мешают общению(отвали)
Обществознание
Назовите слова, которые способствуют общению(например, доброе утро, благодарю) и которые мешают общению(отвали)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будьте любезны, не подали бы вы мне..., как у вас дела, как прошел день и т.д. отстаньте, вы меня раздражаете, вы слишком высокомерный.
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