назовите средства индивидуальной аптечки и лекарственные растение при ссадинах потертости ушибы вывих растежение и разрыв связок

ссадины,потёртости обработать перекисью водорода,зеленкой помазать , прикрепить пластырь или заби нтовать,в зависимости от размера раны.Можно использовать подорожник приложить и забинтовать. ушибы приложить холод,обеспечить покой . вывих можно принять обезболивающее , обеспечить покой ,обратиться в больницу растяжение тугую повязку и обратиться в больницу. разрыв связок наложить шину,обратиться в больницу При вывихах,растяжении ,разрыве ничего самим не править ,можно сделать ещё хуже