Назовите сумму, если каждое из двух слагаемых равно: 25, 20, 33 каждое из трёх слагаемых равно 12 вычеслите сумму Помогите решить пожалуйста!!!

Математика
Назовите сумму, если каждое из двух слагаемых равно: 25, 20, 33 каждое из трёх слагаемых равно 12 вычеслите сумму Помогите решить пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+15=25, 10+10=20, 13+20=33
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