Назовите сумму, если каждое из двух слагаемых равно: 25, 20, 33 каждое из трёх слагаемых равно 12 вычеслите сумму Помогите решить пожалуйста!!!

Математика

Назовите сумму, если каждое из двух слагаемых равно: 25, 20, 33 каждое из трёх слагаемых равно 12 вычеслите сумму Помогите решить пожалуйста!!!

Автор: Гость