Назовите цвета, соответствующие теме металлы
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Назовите цвета, соответствующие теме металлы
Ответ(ы):
Гость:
Серый, золотой, черный, серебряный.
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