Назовите уравнения реакций взаимодействий следующих веществ при нагревании а) Алюминия с разбавленной серной кислотой б) серебра с концентрированной серной кислотой
Химия
Назовите уравнения реакций взаимодействий следующих веществ при нагревании а) Алюминия с разбавленной серной кислотой б) серебра с концентрированной серной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2Al + 3H2SO4 (разб.) = Al2(SO4)3 + 3H2 б) 2Ag + 2H2SO4 (конц.) = Ag2SO4 + SO2
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