Назовите уравнения реакций взаимодействий следующих веществ при нагревании а) Алюминия с разбавленной серной кислотой б) серебра с концентрированной серной кислотой

Химия

Назовите уравнения реакций взаимодействий следующих веществ при нагревании а) Алюминия с разбавленной серной кислотой б) серебра с концентрированной серной кислотой

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