Назовите выдающихся учёных и достижения с 500 - 1000 годы
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Назовите выдающихся учёных и достижения с 500 - 1000 годы
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