Назрин запланировала решить 120 задач. Каждый день она решала на 6 задач больше чем в предыдущий день. сколько задач решила назрин в первый день если все задачи она решила за 4 дня?

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Назрин запланировала решить 120 задач. Каждый день она решала на 6 задач больше чем в предыдущий день. сколько задач решила назрин в первый день если все задачи она решила за 4 дня?

Автор: Гость