Назва та формула речовини з якої добувають етилен

Назва та формула речовини з якої добувають етилен

Ответ(ы):

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а) Этанол С2Н5ОН б) Этан С2Н6 в) Хлорэтан С2Н5С1 г) ацетилен С2Н2
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