Название этой части тела родственно слову "сказка". У человека их 2 .Что это за часть тела?

Название этой части тела родственно слову "сказка". У человека их 2 .Что это за часть тела?

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Ответил Гость:
Нос........................
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