Название гос-ва: Украина Швеция Мекскика Франция Кувейт Польша Нигерия ??ран Афганистан Бельгия Куба Исландия Саудовская Аравия Монархия:-? Республика:-? Помогите пожалуйста
Право
Название гос-ва: Украина Швеция Мекскика Франция Кувейт Польша Нигерия ??ран Афганистан Бельгия Куба Исландия Саудовская Аравия Монархия:-? Республика:-? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монархия: Швеция,Кувейт,Бельгия,Саудовская Аравия. А остальные республики.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
Физика
Два мотоциклиста движутся навстречу друг другу со скоростью соответственно 10 м/с и 54км/ч. Первоначально расстояние между ними составляет 95 км. О...