Название гос-ва: Украина Швеция Мекскика Франция Кувейт Польша Нигерия ??ран Афганистан Бельгия Куба Исландия Саудовская Аравия Монархия:-? Республика:-? Помогите пожалуйста

Право
Название гос-ва: Украина Швеция Мекскика Франция Кувейт Польша Нигерия ??ран Афганистан Бельгия Куба Исландия Саудовская Аравия Монархия:-? Республика:-? Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монархия: Швеция,Кувейт,Бельгия,Саудовская Аравия. А остальные республики.
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