Название какой из этих игрушек звучит как призыв к какому-то действию? а)матрёшка б)погремушка в)пирамидка г)лошадь-качалка д)ванька-встанька

Русский язык

Название какой из этих игрушек звучит как призыв к какому-то действию? а)матрёшка б)погремушка в)пирамидка г)лошадь-качалка д)ванька-встанька

Автор: Гость