Название какой из этих игрушек звучит как призыв к какому-то действию? а)матрёшка б)погремушка в)пирамидка г)лошадь-качалка д)ванька-встанька
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Название какой из этих игрушек звучит как призыв к какому-то действию? а)матрёшка б)погремушка в)пирамидка г)лошадь-качалка д)ванька-встанька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же д) Ванька встанька
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