Название осенних месяцев в языке твоего края которые связаны с явлением неживой, живой природы, с трудом людей помогите пожалуйста

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Название осенних месяцев в языке твоего края которые связаны с явлением неживой, живой природы, с трудом людей помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Сентябрь-Хмурень, ревун, зоревник, дождезвон. Октябрь-Позимник, листопад, грязник, хлебник, капустник, свадебник.Ноябрь-Листогной, листокос, полузимник, бездорожник.
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