Название осенних месяцев в языке твоего края которые связаны с явлением неживой, живой природы, с трудом людей помогите пожалуйста

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Название осенних месяцев в языке твоего края которые связаны с явлением неживой, живой природы, с трудом людей помогите пожалуйста

Автор: Гость