Название вида полярный песец в переводе от греческого языка означает "заячья лапа". Это название связано с тем, что: А) у песцов маленькие лапы В) лапы используются для прыжка, как у зайца С) подошвы лап у песцов покрыты жё...

Биология

Название вида полярный песец в переводе от греческого языка означает "заячья лапа". Это название связано с тем, что: А) у песцов маленькие лапы В) лапы используются для прыжка, как у зайца С) подошвы лап у песцов покрыты жёсткими волосами D) лапы разного размера

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