Названия 2-3 стран мира в в которых происходят землетрясения и извержения вулканов

Названия 2-3 стран мира в в которых происходят землетрясения и извержения вулканов

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Ответил Гость:
Китай, Япония, Индия, Иран, Перу, Чили
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