Названия русских сказок

Названия русских сказок

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Курочка Ряба, Репка, Гуси - лебеди, Маша и медведь, Летучий корабль, Сивка - бурка, Волк и семеро козлят,Снегурочка.
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