названия улиц города читы до и после революции 1917

УКица Бутина - Первоначально улица именовалась Софийской. План Читы 1885 года в названии местечка Софийск в низовьях Амура увековечил славные ратные дела забайкальских казаков. Улица революции 1905 года - 23 марта 1951 года Читинский горисполком принял решение о переименовании 2-й Огородной улицы в улицу Революции 1905 года. Амурская улица - Первоначально в 1911—1922 годах известна под названием Александровская улица. В 1922 году переименована в честь М. И. Калинина. В 1994 году улица получила название Амурской. Улица Ленина - В начале XX века улица называлась «Большая улица»