Не имеет толщины, идеально ровная и неограниченна во всех направлениях- это ...( слово состоит из 9 букв)
Алгебра
Не имеет толщины, идеально ровная и неограниченна во всех направлениях- это ...( слово состоит из 9 букв)
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Плоскость----------------
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