Не имеет толщины, идеально ровная и неограниченна во всех направлениях- это ...( слово состоит из 9 букв)

Алгебра

Не имеет толщины, идеально ровная и неограниченна во всех направлениях- это ...( слово состоит из 9 букв)

Автор: Гость