Не хочу быть очень наглым, но помогите, пожалуйста.. Если что, в 8-ом задании написано: "Среди аккордов определи и выдели Доминантсептаккорд". Буду очень благодарен, заранее спасибо. 80 Б.

Музыка

Не хочу быть очень наглым, но помогите, пожалуйста.. Если что, в 8-ом задании написано: "Среди аккордов определи и выдели Доминантсептаккорд". Буду очень благодарен, заранее спасибо. 80 Б.

Автор: Гость