Не хочу быть очень наглым, но помогите, пожалуйста.. Если что, в 8-ом задании написано: "Среди аккордов определи и выдели Доминантсептаккорд". Буду очень благодарен, заранее спасибо. 80 Б.
Музыка
Не хочу быть очень наглым, но помогите, пожалуйста.. Если что, в 8-ом задании написано: "Среди аккордов определи и выдели Доминантсептаккорд". Буду очень благодарен, заранее спасибо. 80 Б.
Ответ(ы):
Гость:
1. три восьмых 3/8 4. ля(b)-ре(b)-фа 5. одна четверть 6. фа-ми(b) 7. си-минор 8. D7 - ре-фа#-ля-до 9. ми-ля-до# 10. Си(b)-мажор последнее задание: ч5 фа#-до# D7 ми-соль#-си-ре Б64 ре-си(b)-фа (сверху вниз) М6 фа-до-ля(b) (сверху вниз) б7 соль-фа# Это точно.
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