Не меняя порядка чисел поставь знакт +или-так чтобы получилось 5,41,54,168. 1_2_3_4_5=5 1_2_3_4_5_=41 1_2_3_4_5_=54 1_2_3_4_5_=168
Математика
Не меняя порядка чисел поставь знакт +или-так чтобы получилось 5,41,54,168. 1_2_3_4_5=5 1_2_3_4_5_=41 1_2_3_4_5_=54 1_2_3_4_5_=168
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ставить только "+" и "-" то не получится
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