Не могу найти окончание у слов: замочки, ключики, деревья, друзья, угольки, праздни??и, комнаты! Помогите, пожалуйста!))))

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Не могу найти окончание у слов: замочки, ключики, деревья, друзья, угольки, праздни??и, комнаты! Помогите, пожалуйста!))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. и 2. и 3. ья 4. ья 5. и  6. и 7. ы
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