Не могу решить задачу, Ученик прочитал книгу за три дня. В первый день он прочитал 0,2 страниц и еще 5 страниц. Во второй день он прочитал 0,4 оставшихся страниц книги и еще 7 страниц. В третий день он прочитал 0,8 нового остат...

Математика

Не могу решить задачу, Ученик прочитал книгу за три дня. В первый день он прочитал 0,2 страниц и еще 5 страниц. Во второй день он прочитал 0,4 оставшихся страниц книги и еще 7 страниц. В третий день он прочитал 0,8 нового остатка и еще остальные 10 страниц. Сколько всего страниц в книге?

Автор: Гость