Не могу решить задачу, Ученик прочитал книгу за три дня. В первый день он прочитал 0,2 страниц и еще 5 страниц. Во второй день он прочитал 0,4 оставшихся страниц книги и еще 7 страниц. В третий день он прочитал 0,8 нового остат...

Математика
Не могу решить задачу, Ученик прочитал книгу за три дня. В первый день он прочитал 0,2 страниц и еще 5 страниц. Во второй день он прочитал 0,4 оставшихся страниц книги и еще 7 страниц. В третий день он прочитал 0,8 нового остатка и еще остальные 10 страниц. Сколько всего страниц в книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-кол всех листов 0,2x+5- проч в первый день 0,4(x-0,2x-5)+7=0.32x+5 во второй день 0,2x+5+0,32+5=0,52x+10 прочитал за 2дня 0,8(x-0,52x-10)+10=0,384x+2 проч в третий день X=0,52x+10+0,384+2 X=0,904x+12 0,096x=12 X=125
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