Не могу решить задачу: К бассейну подводили 3 трубы. Через первую трубу вся вода вытикает за 10 часов, через вторую бассейн наполнялся за 6 часов, а через 3 трубу- наполняет з а 4 часа. Какая часть бассейна наполнитьс...

Не могу решить задачу: К бассейну подводили 3 трубы. Через первую трубу вся вода вытикает за 10 часов, через вторую бассейн наполнялся за 6 часов, а через 3 трубу- наполняет з а 4 часа. Какая часть бассейна наполниться за 1 час., если все трубы одновременно?