Не могу решить задачу: К бассейну подводили 3 трубы. Через первую трубу вся вода вытикает за 10 часов, через вторую бассейн наполнялся за 6 часов, а через 3 трубу- наполняет з а 4 часа. Какая часть бассейна наполнитьс...
Не могу решить задачу: К бассейну подводили 3 трубы. Через первую трубу вся вода вытикает за 10 часов, через вторую бассейн наполнялся за 6 часов, а через 3 трубу- наполняет з а 4 часа. Какая часть бассейна наполниться за 1 час., если все трубы одновременно?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Первая труба имеет производительность минус 1/10, вторая - 1/6, а третья - 1/4. Под производительностью понимается, какую часть бассейна труба заполняетвыкачивает за 1 час. Тогда суммарная производительность составит 1/4 + 1/6 - 1/10 = = 15/60 + 10/60 - 6/60 = 19/60 Т.о. за час будет заполнено 19/60 всего бассейна