не могу решить задачу . помогите пожалуйста . 1) Составь задачу по краткой записи и реши её . Было - ? Отрезали - 8 дм и 6 дм Осталось - 16 дм 2) Составь две задачи обратные данной . Реши их...
не могу решить задачу . помогите пожалуйста . 1) Составь задачу по краткой записи и реши её . Было - ? Отрезали - 8 дм и 6 дм Осталось - 16 дм 2) Составь две задачи обратные данной . Реши их .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. 1) 8+6=14(дм) - отрезали. 2) 16+14=30(дм) - было Ответ: 30 дм 2. Задача №1) Было - 30м Использовали - ? Осталось - 3м Решение: 1)30-3= 27(м) - использовали. Ответ: 27 м Задача №2) Было - 237 шт. Потеряли - 140 шт. Осталось - ? шт. Решение: 1)237-140=97(шт.) - осталось. Ответ: 97 штук.