Не могу упростить выражения 1)12•a•5•2 2)4b•25•7 3)15c•9•4 4)9x+7x+3x 5)15y-6y+8y 6)52x-16x+9x 7)7(2x+3)-10x 8)8(x+6)-28 9)4(9x+7)-26x
Математика
Не могу упростить выражения 1)12•a•5•2 2)4b•25•7 3)15c•9•4 4)9x+7x+3x 5)15y-6y+8y 6)52x-16x+9x 7)7(2x+3)-10x 8)8(x+6)-28 9)4(9x+7)-26x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12а * 10 2) 4b * 175 3) 15c * 36 4) 19x 5)17y 6) 45x 7) 4x + 21 8) 8x + 20 9) 10x + 28
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