Не могу зделать помогите.В 30 ящиков разложили 540кг яблок.Сколько кг яблок можно ра??ложить в 42 ящика,если в каждый класть на 4 больше?

Математика

Не могу зделать помогите.В 30 ящиков разложили 540кг яблок.Сколько кг яблок можно ра??ложить в 42 ящика,если в каждый класть на 4 больше?

Автор: Гость