Не могу зделать помогите.В 30 ящиков разложили 540кг яблок.Сколько кг яблок можно ра??ложить в 42 ящика,если в каждый класть на 4 больше?
Математика
Не могу зделать помогите.В 30 ящиков разложили 540кг яблок.Сколько кг яблок можно ра??ложить в 42 ящика,если в каждый класть на 4 больше?
Ответ(ы):
Гость:
1) 540 : 30 =18 кг в каждом ящике 2) 18 +4 = 22 кг 3) 42 * 22 = 924 кг яблок можно разложить в 42 ящика
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