НЕ МОЖЕМ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С РЕБЕНКОМ Самолет и наш вертолет вылетели одновременно в одном направлении. Какое было расстояние между ними в момент вылета, если скорость самолета – 500 км/ч, скорость вертолета – 200 км/ч, и самолет д...

Математика

НЕ МОЖЕМ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С РЕБЕНКОМ Самолет и наш вертолет вылетели одновременно в одном направлении. Какое было расстояние между ними в момент вылета, если скорость самолета – 500 км/ч, скорость вертолета – 200 км/ч, и самолет догнал вертолет за 2 часа?

Автор: Гость