НЕ МОЖЕМ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С РЕБЕНКОМ Самолет и наш вертолет вылетели одновременно в одном направлении. Какое было расстояние между ними в момент вылета, если скорость самолета – 500 км/ч, скорость вертолета – 200 км/ч, и самолет д...
Математика
НЕ МОЖЕМ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С РЕБЕНКОМ Самолет и наш вертолет вылетели одновременно в одном направлении. Какое было расстояние между ними в момент вылета, если скорость самолета – 500 км/ч, скорость вертолета – 200 км/ч, и самолет догнал вертолет за 2 часа?
Ответ(ы):
Гость:
1) 500*2=1000 км пролетел самолет 2) 200*2=400 км пролетел вертолет 3) 1000-400=600 км расстояние было между самолетом и вертолетом
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