Не помню эту тему!!!! Помогите!Относительная влажностб воздуха в закрытом сосуде 40 процентов. Какой станет относительная влажность если объем сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза?
Не помню эту тему!!!! Помогите!Относительная влажностб воздуха в закрытом сосуде 40 процентов. Какой станет относительная влажность если объем сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
По идеи объем воздуха изменится в 2 раза, значит из формулы следует что, Относительная влажность должна увеличиться в 2 раза . 40*2=80 процентов.