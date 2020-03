Не понимаю как это делать. Задание:Выберите правильную форму местоимения. 1.They expect (she/her/hers) to arrange a party 2.Their friends would like (they/them/their) to stay out of trouble 3.Me parents want (I/me/my) to th...

Английский язык

Не понимаю как это делать. Задание:Выберите правильную форму местоимения. 1.They expect (she/her/hers) to arrange a party 2.Their friends would like (they/them/their) to stay out of trouble 3.Me parents want (I/me/my) to think of me future 4.The teacher wants (he/his/him) to take parr in competition 5.Our father expects (we/us/our) to phone him in the eveninf

Автор: Гость