Не понимаю как правильно скачать презентацию в Амега просто не знала как бы здесь мне путешествовать – просто история основана на реальных событиях здесь скачать появляется во т это вот презентацию я никак не могу пон...
Не понимаю как правильно скачать презентацию в Амега просто не знала как бы здесь мне путешествовать – просто история основана на реальных событиях здесь скачать появляется во т это вот презентацию я никак не могу понять где скотина не могу понять
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Не качай с него, это вирус ходячий!