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Не учись безделью,а учись рукоделью.найти однокоренные слова.
Не учись безделью,а учись рукоделью.найти однокоренные слова.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Безделью - рукоделью, корень -дел-
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