Не вычисляя, определите, какие из данных выражений имеют равные значения: -15+27 -27+15 15-27 27-15 ОЧЕНЬ НУЖНО! ПОМОГИТЕ

Математика
Не вычисляя, определите, какие из данных выражений имеют равные значения: -15+27 -27+15 15-27 27-15 ОЧЕНЬ НУЖНО! ПОМОГИТЕ
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Гость:
-15+27,-27+15 и все я так думаю
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