Не вычисляя, определите, какие из данных выражений имеют равные значения: -15+27 -27+15 15-27 27-15 ОЧЕНЬ НУЖНО! ПОМОГИТЕ

Математика

Не вычисляя, определите, какие из данных выражений имеют равные значения: -15+27 -27+15 15-27 27-15 ОЧЕНЬ НУЖНО! ПОМОГИТЕ

Автор: Гость