Не вычисляя, расположи произведения в порядкеубывания 7*3, 9*3, 3*8, 9*5, 2*5, 5*3

Разное
Не вычисляя, расположи произведения в порядкеубывания 7*3, 9*3, 3*8, 9*5, 2*5, 5*3
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Автор: Гость
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Гость:
9*5>9*3>3*8>7*3>5*3>2*5
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