Не выполняя действий поставь вместо( точек)знаки сравнения 5*3....3*5, 8*4....8*3, 4*2.....4*3, 6*7...7*6, провер выполния действия

Математика
Не выполняя действий поставь вместо( точек)знаки сравнения 5*3....3*5, 8*4....8*3, 4*2.....4*3, 6*7...7*6, провер выполния действия
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Ответ(ы):
Гость:
5*3=3*5, 8*4 больше 8*3, 4*2 меньше 4*3, 6*7=6*7
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