Не выполняя деления определите, какие остатки получаются при делении на 10 и на 3 числа:а) 482; б) 839; в)1237.

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Остаток при делении на 10 - это последняя цифра в записи числа. То есть, в данном случае, остатки: 2, 9, 7 Чтобы найти остаток от деления на 3, надо сложить все цифры числа и уже эту сумму делить на 3. Остатки совпадут. То есть для 482: 4+8+2=14. 14 при делении на 3 дает остаток 2. 839: 8+3+9=20 Остаток 2 1237: 1+2+3+7=13 Остаток 1