Не выполняя письменных вычислений,определи какому из данных чисел равно произведение 49х215? a)8 535 b)10 535 c)13 535
Математика
Не выполняя письменных вычислений,определи какому из данных чисел равно произведение 49х215? a)8 535 b)10 535 c)13 535
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(50-1)*215=10750-215 b)
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