Не выполняя письменных вычислений,определи какому из данных чисел равно произведение 49х215? a)8 535 b)10 535 c)13 535

Математика
Не выполняя письменных вычислений,определи какому из данных чисел равно произведение 49х215? a)8 535 b)10 535 c)13 535
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(50-1)*215=10750-215   b)
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