Не выполняя вцчитания,определите,делится ли разность: 1)72-24 на 8; 2)60-25 на 5; 3)84-36 на 4)65-26 на 13 Заранее спасибо:-)

Математика
Не выполняя вцчитания,определите,делится ли разность: 1)72-24 на 8; 2)60-25 на 5; 3)84-36 на 4)65-26 на 13 Заранее спасибо:-)
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1 - да 2- да 4 - нет а третье ты не написала
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