Не выполняя вцчитания,определите,делится ли разность: 1)72-24 на 8; 2)60-25 на 5; 3)84-36 на 4)65-26 на 13 Заранее спасибо:-)

Математика

Не выполняя вцчитания,определите,делится ли разность: 1)72-24 на 8; 2)60-25 на 5; 3)84-36 на 4)65-26 на 13 Заранее спасибо:-)

Автор: Гость