Не выполняя вычислений докажите что 49•149-49•28 делится на 11

Не выполняя вычислений докажите что 49•149-49•28 делится на 11

Ответ(ы):

Ответил Гость:
49 • 149 - 49 • 28 = 49 • ( 149 - 28 ) = 49 • 121 = 49 • 11 • 11
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