Не знаете ли из какого произведения данный отрывок? Увидела в каком-то сборнике, з??интересовал, теперь хотелось бы прочитать полностью. 30 баллов за ответ! "В счастливом убежище лодочника было еще двое, захваченных дождем на ...
Литература
Не знаете ли из какого произведения данный отрывок? Увидела в каком-то сборнике, з??интересовал, теперь хотелось бы прочитать полностью. 30 баллов за ответ! "В счастливом убежище лодочника было еще двое, захваченных дождем на Волге: один выжимал снятую рубаху, перекручивая ее сильными руками, другой, посмеиваясь, возбужденно говорил о некоем мудреце, что без плаща остался рыбалить. В будке, заставленной моторами, веслами, в этой темной тесноте пахло ржаным хлебом. Ливень неистово сыпал, колотил по крыше, а лодочник разговаривал с двумя своими знакомцами о вчерашней зарнице... -Щука для тарелки, ершишко для пуза. Конечно, лаврушки не надо в уху. С лаврушкой и рыбу не раскушаешь."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Шолохов "Тихий Дон"
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