Небольшая заметка о загрязнении воды.+ (если сможете)2 вопроса по теме "Гидросфера" (водная оболочка Земли) 1.Начинается со слов Кто?Где?Когда? 2.Начинается со слова Почему? СРОЧНО

География
Небольшая заметка о загрязнении воды.+ (если сможете)2 вопроса по теме "Гидросфера" (водная оболочка Земли) 1.Начинается со слов Кто?Где?Когда? 2.Начинается со слова Почему? СРОЧНО
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