Небольшая заметка о загрязнении воды.+ (если сможете)2 вопроса по теме "Гидросфера" (водная оболочка Земли) 1.Начинается со слов Кто?Где?Когда? 2.Начинается со слова Почему? СРОЧНО

География

Небольшая заметка о загрязнении воды.+ (если сможете)2 вопроса по теме "Гидросфера" (водная оболочка Земли) 1.Начинается со слов Кто?Где?Когда? 2.Начинается со слова Почему? СРОЧНО

Автор: Гость