Небольшое сочинение на тему "как я провела пасхальные каникулы"ОЧЕНЬ СРОЧНОО!!!

Пасхальные каникулы я провела очень здорово.Я встала рано утром.Затем мы с мамой пошли в магазин для того чтобы купить ингредиенты для куличей и красители для яиц.Когда мы с мамой вернулись с магазина мы начали печь куличи.Я помогала маме.Дальше мы начали красить яйца.Это было необычно.Необычайное множество красок!После того как мы закончили,я подарила пару яиц своим друзьям,на что они мило ответили:"Светлой пасхи!" Христос воскрес!Во истину воскрес!