небольшое сочинение о том как кошка с собакой подружились

Жила собака и кошка в злом доме.Злой дом потому что там была злая хозяйка,не дружили собака с кошкой,ругались,дразнились.Не смотря на это хозяйка их кормила,ухаживала,но в один момент у хозяйки случилось горе,в то время собака с кошкой ругались.Хозяйка выгнала кошку и собаку.После этого они сдружились и начили ходить по деревни парой так как по одиночку им не выжить и они это понимали.