Небольшое сообщение о деятелях культуры и спорта. ПОМОГИТЕ

Деятели культуры Зауралья в первой половине XIX века.Наш край дал немало видных деятелей отечественной культуры. В Далматове родился и прожил детские годы известный русский поэт, критик и переводчик А. Ф. Мерзляков (1778—1830), преподаватель Московского университета. Он был современником Державина и Пушкина, высоко ценил их творчество. А. Ф. Мерзляков написал много лирических песен о жизни простого народа. Особенной популярностью пользовалась его песня «Среди долины ровныя». Многие поют эту песню и в настоящее время, поправу считая ее народной. В 1834 году молодой Белинский восторженно отзывался о творческом наследии нашего земляка-поэта: «Мерзляков был человеком с необыкновенным поэтическим дарованием...» Интересно отметить, что некоторое время А. Ф. Мерзляков был домашним учителем М. Ю. Лермонтова.Уроженцем Кургана был И. А. Худяков (1842— 1876). Свою короткую жизнь он посвятил изучению и пропаганде устного народного творчества, борьбе против самодержавия. Среди его многочисленных трудов особой популярностью пользовался «Сборник великорусских народных исторических песен», составленный в 1860 году. Наш ученый-земляк впервые стал использовать фольклор для революционной пропаганды. Царские власти преследовали И. А. Худякова, но он до последних дней остался верным народу и науке